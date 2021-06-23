شكرا لقرائتكم خبر عن انتظام امتحانات الثانوية التجريبية بشمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتظمت، اليوم الأربعاء، الامتحانات التجريبية للثانوية العامة فى المدارس الثانوية بمحافظة شمال سيناء وسط إجراءات مشددة لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

وأكد حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، على مواصلة اجراء الامتحانات التجريبية على مستوى مدارس المحافظة كمحاكاة لامتحانات آخر العام ، والتى انتهت اليوم بعد اجرائها لمدة ثلاثة أيام بدءا من يوم الإثنين الماضى حسب الجدول المحدد، منوها إلى سير العملية الإمتحانية بشكل منظم ووفقا للمعايير الخاصة بالامتحانات .

وأعلن وكيل الوزارة عن تشكيل غرفة عمليات رئيسية فى ديوان عام المديرية وغرف عمليات فرعية في دواوين الإدارات التعليمية ، وذلك لرصد أى معوقات أو مشكلات تؤثر على سير العملية الامتحانية والعمل على حلها فى الوقت ذاته بالتواصل مع غرفة العمليات الرئيسية.