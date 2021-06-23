شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الإسكندرية يشارك في ندوة الاحتفال بـ57 عاماً على تأسيس «الرقابة الإدارية» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، واللواء عمرو الغريب رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالإسكندرية، أمس الندوة التثقيفية التي نظمتها المحافظة بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية، تحت عنوان «دور هيئة الرقابة الإدارية في مكافحة الفساد ودعم جهود التنمية الشاملة بالدولة»، والتي تأتي بالتزامن مع احتفالات هيئة الرقابة الإدارية بمرور 57 عاما على تأسيسها في الـ25 من يونيو 1964.

وفي كلمته؛ هنأ المحافظ هيئة الرقابة الإدارية بمناسبة الاحتفال السنوي لها ومرور 57 عاماً على تأسيسها، كما هنأ المحافظ اللواء عمرو الغريب بتوليه مهام منصبه كرئيس هيئة الرقابة الإدارية بالإسكندرية، متمنيا له دوام التوفيق والرقي والتقدم في منصبه الجديد.

وأشاد المحافظ بالدور القوي الذي تقوم به هيئة الرقابة الإدارية في دعم مجهودات الدولة للتنمية المستدامة وتحسين أداء العمل بكافة الإدارات المحلية، بالإضافة إلى دورها العظيم في منع الفساد والذي شاهدنا جميعا من خلال الضربات القوية التي وجهتها الرقابة الإدارية تجاه المفسدين لمنع الفساد في جميع أجهزة الدولة ومكافحته بشتى صوره، وإتخاذ جميع الإجراءات التي تضمن سلامة الوظيفة العامة وتحافظ على المال العام.

وأكد المحافظ أن القيادة السياسية والدولة بجميع مؤسساتها يبذلون أقصي الجهود لمكافحة الفساد، مشيراً إلى أن الدولة القوية هي الدولة التي تعمل على القضاء على الفساد والمفسدين.

محافظ الإسكندرية فى الاحتفال بمرور 57 عاماً على تأسيس "الرقابة الادارية": القيادة السياسية تبذل أقصى جهودها لمكافحة الفساد (صور)

محافظ الإسكندرية فى الاحتفال بمرور 57 عاماً على تأسيس "الرقابة الادارية": القيادة السياسية تبذل أقصى جهودها لمكافحة الفساد (صور)

محافظ الإسكندرية فى الاحتفال بمرور 57 عاماً على تأسيس "الرقابة الادارية": القيادة السياسية تبذل أقصى جهودها لمكافحة الفساد (صور)

محافظ الإسكندرية فى الاحتفال بمرور 57 عاماً على تأسيس "الرقابة الادارية": القيادة السياسية تبذل أقصى جهودها لمكافحة الفساد (صور)

محافظ الإسكندرية فى الاحتفال بمرور 57 عاماً على تأسيس "الرقابة الادارية": القيادة السياسية تبذل أقصى جهودها لمكافحة الفساد (صور)

محافظ الإسكندرية فى الاحتفال بمرور 57 عاماً على تأسيس "الرقابة الادارية": القيادة السياسية تبذل أقصى جهودها لمكافحة الفساد (صور)

محافظ الإسكندرية فى الاحتفال بمرور 57 عاماً على تأسيس "الرقابة الادارية": القيادة السياسية تبذل أقصى جهودها لمكافحة الفساد (صور)

محافظ الإسكندرية فى الاحتفال بمرور 57 عاماً على تأسيس "الرقابة الادارية": القيادة السياسية تبذل أقصى جهودها لمكافحة الفساد (صور)