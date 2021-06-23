شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 16 شخصًا في حوادث طرق بمحافظة البحيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لقي 3 أشخاص مصرعهم أصيب 16 آخرين في 4 حوادث طرق متنوعة ومتفرقة في محافظة البحيرة في نطاق مراكز دمنهور ورشيد ووادي النطرون وإيتاي البارود.

تلقت اللواء محمد والي، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة رشيد في نطاق محافظة البحيرة بوقوع حادث تصادم بين سيارة نقل و«توك توك» على طريق «رشيد - إدكو» أمام مركز شباب قرية البوصيلي، وأسفر الحادث عن وفاة «إبراهيم .س» 52 سنة، اسكندرية، و«محمد .ع» 52 سنة، اسكندرية، و«خالد .إ» 53 سنة، اسكندرية، واصابة شخص آخر مرافق باشتباه ما بعد الارتجاج، وتم نقل المصاب إلي مستشفى رشيد المركزي، والجثامين إلي ثلاجة حفظ الموتي بالمستشفى ووضعها تحت تصرف النيابة العامة.

تلقت الأجهزة الأمنية في محافظة البحيرة، إخطارًا بتصادم سيارة ملاكي وأخري ميكروباص على طريق «القاهرة - الإسكندرية» الزراعي السريع، عند مدخل قرية الأبعادية، أسفر الحادث عن إصابة 9 أشخاص بكدمات وسحجات واشتباه ما بعد الارتجاج، وتم نقلهم إلي مستشفي دمنهور التعليمي، لعمل الاسعافات الأولية والأشعة اللازمة.

كما الأجهزة الأمنية أيضًا إخطارًا بتصادم سيارة ربع نقل و«تروسيكل» على طريق «قرية النعناعي – قرية النجاح – وادي النطرون»، وأصيب في الحادث 5 أشخاص بكسور وكدمات وسحجات وتم نقلهم إلي مستشفى وادي النطرون التخصصي لعمل الاسعافات الأولية اللازمة.

وتسبب انقلاب «موتوسيكل» على طريق «القاهرة-الإسكندرية» الزراعي السريع، في نطاق مركز شرطة إيتاى البارود في إصابة أحد الأشخاص بكسر مضاعف في الساق اليمنى وجرح بالحوض واشتباه في نزيف داخلي وكدمات وسحجات واشتباه ما بعد الارتجاج.