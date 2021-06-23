شكرا لقرائتكم خبر عن مدير تموين المنيا يعلن إنهاء أزمة تعاقدات البنجر بمصنع غرب ملوي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمنيا، إنهاء أزمة تضرر بعض مزارعي البنجر من عدم استلام المحصول رغم التعاقد معهم، بمصنع القناة غرب ملوي، وبدء استلام المحصول بداية من يوم ٢٥ يونيو الجاري حتى منتصف اغسطس المقبل.

وقال " يوسف" إن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين عقد اجتماع مع رؤساء شركات بنجر السكر وتم الاتفاق علي سرعة استيعاب كميات المحصول المتعاقد عليها.

وأشار " يوسف" إلى أن الوزارة أصدرت بيانا صحفيا جاء فيه:

فى إطار التنسيق المشترك بين كل من وزارة التموين ووزارة الزراعة بشأن حل مشكلة توريد محصول البنجر في بعض المحافظات وحصر الكميات المطلوب استلامها وتوزيعها على شركات البنجر .

وفي هذا الصدد، اجتمع الأستاذ الدكتور على المصيلحي وزير التموين مع رؤساء شركات السكر من البنجر (شركة السكر والصناعات التكاملية، الدلتا، الدقهلية، الفيوم، الشرقية وكذا المدير التنفيذي لشركة القناة للسكر ) لاستيعاب كميات محصول بنجر السكر الخاص بتعاقدات شركة القناة.

وأكد المصيلحي على أن يتم التنسيق بين الشركات وشركة القناة، لاستيعاب اقصي كميات ممكنة من البنجر حفاظاً على المحصول وكذلك حتى لا يتعرض المزارعين للخسائر ، وسيتم التنسيق بشكل مباشر بين وزارة التموين وشركاتها التابعة مع شركة القناة لتسهيل عمليات اللوجستيات والنقل لضمان سهولة تدفق محصول البنجر حتى لا تتأثر الكفاءة الانتاجية للمصانع ، وذلك من خلال توفير وسائل النقل اللازمة لتوريد المحصول الى مصانع شركات بنجر السكر.

وتم الاتفاق على توزيع الكميات المطلوب استلامها على شركات البنجر، وذلك على النحو التالي :

شركة الدلتا 200 ألف طن بنجر

شركة الدقهلية 150 ألف طن بنجر

شركة الفيوم 50 ألف طن بنجر

شركة الشرقية للسكر 200 ألف طن بنجر

شركة السكر والصناعات التكاملية 50 ألف طن بنجر

وذلك بإجمالي كميات 650 الف طن.

وسوف يبدأ العمل من يوم ٢٥ يونيو ٢٠٢١ حتى منتصف اغسطس ٢٠٢١.