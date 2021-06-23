شكرا لقرائتكم خبر عن «الإفتاء» تفجر مفاجأة: نتيجة الحائط في البيوت خاطئة وغير مطابقة للرؤية الشرعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت دار افتاء المصرية، عبر حسابها الرسمي على فيس بوك، طريقة حساب الأيام القمرية الثلاثة من شهر ذي القعدة.

وفي بيانها، قالت «الإفتاء»: «نظرًا لكثرة التعليقات بخصوص الأيام الثلاثة القمرية في شهر ذي القعدة، نتيجة استطلاع الهلال في مصر لم توافق الحساب الفلكي ولذلك فإن المكتوب في نتيجة الحائط غير موافق للرؤية الشرعية، ودار الإفتاء المصرية هي المسؤولة عن إعلان بداية الشهور الهجرية في مصر».

وتابعت: «الأيام البيض في شهر ذي القعدة، الخميس ١٣ ذي القعدة الموافق ٢٤-٦-٢٠٢١م، الجمعة ١٤ ذي القعدة الموافق ٢٥-٦-٢٠٢١م، السبت ١٥ ذي القعدة الموافق ٢٦-٦-٢٠٢١م».