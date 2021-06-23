شكرا لقرائتكم خبر عن «بيطرى الإسكندرية»: ذبح 3383 رأس أغنام وأبقار و38173 طائر بالمجازر العمومية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية؛ جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة بشن حملات مكبرة لضبط أي لحوم أو مواد غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، والتحفظ عليها، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وشدد الشريف على ضرورة المرور الدوري على الأسواق والمحال وغيرها لضبط المخالفين وردعهم، ومعاقبة كل من تسول له نفسه استغلال المواطنين والتلاعب بسلامتهم، وذلك في اطار حرص المحافظة على صحة وسلامة المواطن السكندري.

وتنفيذا لتكليفات المحافظ؛ شنت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة عدة حملات خلال الـ١٥ يوم الأولى من شهر يونيو، بقيادة اللواء خالد جمعة سكرتير عام مساعد محافظة الأسكندرية وبالتعاون مع مديرية الطب البيطري بالإسكندرية برئاسة اللواء دكتور يوسف شباط، وإدارة شرطة التموين، حيث أسفرت الحملات عن التحفظ على ما يقرب من 410كجم، مع تحرير ١٦ محضر ذبح خارج المجازر العمومية وبيع منتجات غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

من جانبه، أوضح مدير مديرية الطب البيطري؛ إن المديرية تعمل على تكثيف الحملات الرقابية على المحال والأسواق لضبط أي منتجات غير صالحة للاستهلاك الآدمي ومجهولة المصدر لمنع تداولها بين المواطنين، مشيراً إلى أن المديرية تعمل على توفير اللحوم والدواجن المذبوحة داخل المجازر بكميات كافية حيث تم ذبح ٣٣٨٣ أغنام وأبقار بمجازر اللحوم العمومية بالمحافظة و٣٨١٧٣ طائر بمجازر الدواجن المرخصة بالمحافظة.