ضبط تشكيل عصابي لسرقة المواسير بأحد المشاريع بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط تشكيل عصابي لسرقة 15 ماسورة من مادة البولي إيثيلين والخاصة بأحد المشاريع بأحد الطرق بالإسكندرية .

تلقي قسم شرطة ثالث المنتزة بمديرية أمن الإسكندرية بلاغا من (مسئول بإحدى شركات البترول الكائن مقرها بمنطقة سموحة بالإسكندرية) يفيد باكتشافه سرقة عدد (15) ماسورة من مادة البولي إيثيلين والخاصة بأحد المشاريع بأحد الطرق بدائرة القسم.

تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة تشكيل عصابي مكون من (5 من العناصر الإجرامية)، وأضافت التحريات قيام المذكورين بإحضار سيارة نقل وكذا معدة ثقيلة قيادة (سائقين "حسنى النية") والاتفاق معهم على نقل المسروقات لمحافظة الدقهلية لأحد مصانع تدوير البلاستيك ملك أحد المتهمين وقيامهم ببيعها له مقابل مبلغ مالي.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبحوزتهم (مبالغ مالية)، وكذا ضبط (أكياس ورولات بلاستيك - كمية من البلاستيك المعاد تدويره) بإجمالي وزن (طن ومائة كيلو جرام تقريباً) ، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وقرروا بإنفاقهم جزء من المبلغ المالي على متطلباتهم الشخصية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.