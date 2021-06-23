بـ"مخدرات وعملات مزيفة".. سقوط عنصر إجرامي في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت قوة أمنية تابعة لمباحث إدارة تأمين الطرق والمنافذ بمديرية أمن القاهرة أثناء ملاحظة الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة الساحل من ضبط (عاطل – مقيم بالدقهلية "له معلومات جنائية")، وبحوزته (كمية من مخدر الهيدرو - هاتف محمول - مبلغ مالي – مبالغ مالية عملات أجنبية "مقلدين").

بمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والعملات المقلدة بقصد ترويجها، والهاتف المحمول للاتصال بعملائه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة وترويج العملات المزورة.