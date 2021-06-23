القضاء الإداري: تشكيل لجنة لإدارة وصيانة مدينة الرحاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

ألزمت محكمة القضاء الإداري، جهاز مدينة القاهرة الجديدة، بتشكيل لجنة لإدارة وصيانة مدينة الرحاب، لحين توفيق الأوضاع بإنشاء شركة مشتركة بين المالك الأصلي لمدينة الرحاب والملاك والشاغلين طبقًا لقانون الشركات، على أن يكون لهذه اللجنة كافة صلاحيات الإدارة والتشغيل مع تسيير الأمور المالية والأرصدة والإيرادات والمصروفات بما يضمن استمرار تشغيل مرافق المدينة وانتظامها، وإبلاغ الجهات المختصة حال اكتشاف أي تجاوز مالي فيما يتعلق بأموال الشاغلين وملاك الوحدات بالمدينة.

صدر الحكم في الطعن رقم 50720 لسنة 71 قضائية برئاسة المستشار شحاته أبو زيد، نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد المدبوح وخالد القاوي، نائبي رئيس مجلس الدولة وحضور المستشار أحمد مهدي، مفوض الدولة وسكرتارية أسعد عمر.

وقالت المحكمة عبر حيثيات حكمها إن عقود البيع الخاصة بالمدعين تضمنت بندًا أساسيا تارة تحت رقم 6 أو۱۱ وتارة تحت رقم ۱۳ أو غيرهم، وتحت عنوان" تكاليف الإدارة والصيانة "نص على أن: يقر الطرف الثاني (العميل) قبوله البات غير المشروط الاشتراك أو المساهمة في الشخص الاعتباري الذي سوف يتولى إدارة وصيانة ونظافة وأمن الحي، سواء عن طريقة مباشرة أو عن طريق الأجهزة أو الشركات المتخصصة. ويلتزم بسداد مبلغ مالي كوديعة في حساب هذا الشخص الاعتباري الذي سوف يستقر عليه الراي وطبقًا لنظامه الداخلي يخصص العائد من استثماره لتغطية أعمال الصيانة العامة والنظافة والحراسة وكل ما من شأنه المحافظة على استمرار أداء المنافع المشتركة للملاك.

والثابت بالأوراق أن الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني قامت بإنشاء (مدينة الرحاب) في نطاق مدينة القاهرة الجديدة في نهاية التسعينات لتكون مدينة كبري مكتملة المرافق والخدمات متضمنة عددًا كبيرا من الوحدات العقارية (شقق - فيلات- محلات)، حيث قامت ببيع هذه الوحدات للمدعين طبقًا للعقود الواردة بمستندات الدعوى، وأصبحت هذه الوحدات خالصة الثمن اعتبارا من عام 2001 وما يليه، وقد قامت هيئة المجتمعات العمرانية ببيع عدد 1288 وحدة وهي حصتها مقابل مستحقاتها لدى الشركة المالكة، موكدة في عقود بيعها لبعض المدعين أن تلك الشركة هي المالك الأصلي لمدينة الرحاب.

وبتاريخ 9/1/ 2005 قامت الشركة المذكورة منفردة دون الملاك والشاغلين بإنشاء (شركة الرحاب للإدارة) وكان نشاطها طبقًا لما هو وارد بالسجل التجاري الخاص بها تشغيل المنتجعات بالتجمعات العمرانية الجديدة شاملاً كل خدمات الصيانة والمرافق، وتم تعديل نشاط الشركة فيما بعد ليشمل أعمال الدعاية والإعلان والتسويق والمعارض وجميع أعمال الصيانة والمرافق وشراء وبيع وصيانة كافة الأجهزة كما تم إدخال ثلاثة شركاء أخرين من رجال الأعمال لا صلة لهم بالشاغلين أو الملاك في مدينة الرحاب ودون مشاركة الشاغلين أو الملاك أو دعوتهم لذلك.

وأوضحت المحكمة أن شركة الرحاب للإدارة لا صلة لها من قريب أو بعيد بالشركات المنصوص عليها قانونًا بالمادة 72 من القانون 119 لسنة 2008، حسبما هو ثابت بالإفادة الصادرة عن رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة والمؤرخة 28/11/۲۰۲۰ وكذا الإفادة الصادرة بتاريخ 7/6/2018، وكذلك تقرير الخبير في حكم محكمة القاهرة الجديدة الدائرة الأولى مستأنف بتاريخ 28/11/2006، وعليه فقد كان لزامًا على الشركة المالكة للمدينة أن تبادر إلى تنفيذ نصوص القانون بالدعوة لأنشاء شركة للإدارة والصيانة يساهم فيها جميع الملاك والشاغلين بالإضافة للشركة المالكة، لاسيما وأن الشركة المالكة لمدينة الرحاب ألزمت نفسها والشاغلين أو الملاك المشترين منها حسبما جاء بنصوص عقود البيع تحت أرقام 6 أو ۱۱ أو ۱۳ بالتزام المشتري البات النهائي الغير قابل للرجوع فيه بالمشاركة والمساهمة في أي شخص اعتباري يتم إنشاؤه لإدارة وصيانة المدينة، فأصبح مصدر الإلزام هنا هو القانون والعقد معًا ويكفي أحدهما حتى وإن كان القانون سيتم تعديله حسبما جاء بالمرافعة الشفوية للحاضر عن شركة الرحاب فان مثل هذا التعديل سينصرف لما يستجد من تجمعات سكنية جديدة، حيث أن العقد هنا لا يمكن تعديله إلا بموافقة طرفيه فكان أولى بالشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني السعي لتوفيق أوضاعها طبقا للقانون واللائحة التنفيذية وطبقًا لما أوجبه القانون بضرورة تنفيذ ما تضمنته العقود بحسن نية إلا أن العكس كان الواقع ورفضت الشركة المالكة لمدينة الرحاب ذلك ضاربة بالقانون والعقود عرض الحائط.

وجاء بأسباب الحكم أن المدعين وغيرهم تقدموا بشكاوى إلى النيابة الإدارية انتهت في تحقيقاتها إلى وجوب إعمال أوجه القانون والتعليمات لاستكمال إجراءات تشكيل لجنة موقتة لإدارة وصيانة مدينة الرحاب أعمالا لنص المادة 73 من قانون البناء الموحد، وبناء عليه أصدر وزير الإسكان القرار رقم 40 لسنة ۲۰۱۷ بوجوب تشكيل هذه اللجنة، حيث تم تشكيلها بموجب قرار رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة رقم ۲۳ لسنة ۲۰۱۷، ثم تظلمت الشركة المالكة لمدينة الرحاب من هذا القرار، وانتهى المشرف على الإدارة العامة للشئون القانونية إلى وجوب سحب هذا القرار على غير ذي سند من القانون أو الواقع؛ حيث تم سحبه بموجب القرار ۱۳۸ لسنة ۲۰۱۷ فعادت الأمور لما كانت عليه واصبحنا أمام حالة قرار سلبي لجهاز مدينة القاهرة الجديدة بالامتناع عن تنفيذ القانون سواء من خلال اللجنة المشار إليها أو من خلال أي آليات أخرى، لإجبار الشركة المالكة على الانصياع لحكم القانون والعقد معًا، الأمر الذي يتعين معه القضاء بإلغاء القرار السلبي لجهاز مدينة القاهرة الجديدة بالامتناع عن تشكيل لجنة موقتة لإدارة وصيانة مدينة الرحاب لحين توفيق الأوضاع بإنشاء شركة مشتركة بين المنتمي العقاري (المالك الأصلي لمدينة الرحاب)، والملاك والشاغلين طبقا لقانون الشركات حتى لا يظل عمل اللجنة إلي ما لانهاية.