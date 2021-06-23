القوى العاملة: صرف 3 ملايين جنيه رعاية للعمالة غير المنتظمة بقنا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة قنا 962 شاباً من مختلف المؤهلات، منهم أثنان من ذوي الهمم والعزيمة، وذلك في منشآت القطاع الخاص بالمحافظة.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، وبلغ المسجلين بمكاتب التشغيل 3496 شاباً، فضلا عن استخراج 521 شهادات قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة المهنة للعمال على المهن المختلفة.

وأشار الوزير، إلى أن المديرية صرفت منحاً للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالوحدة لرعايتهم إجتماعياً بإجمالي 2 مليون و 784 ألف جنيه، لـ 5393 عاملاً، وصرف 53 ألفاً و531 جنيه للرعاية الصحية لـ451 عاملا، ليصل إجمالي ما تم صرفه 2 مليون و837 ألفاً و531 جنيها لـ 5844 عاملا من المسجلين بالمديرية.

جاء ذلك في تقرير تلقاه الوزير من حسام طلبة مدير المديرية عن إنجازاتها خلال مايو الماضي، أشار فيه إلى أنه تم التفتيش العمالي على 397 منشأة، وأسفر عن تحرير 30 محضراً عمالياً، من خلال مفتشى العمل، فضلاً عن تلقي 18 شكوى عمالية، تم تسوية شكوى منها ودياً، وتحويل 4 شكاوى منها للقضاء، وتبقت 13 شكوى ما زالت تحت البحث والدراسة.

كما قامت المديرية من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية بالتفتيش على مستوى المحافظة على 123 منشأة، وذلك في إطار متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية التي حددتها الدولة للوقاية من انتشار (كوفيد- 19)، وتخفيض عدد العاملين بها حفاظاً على صحتهم.