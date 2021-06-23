الوزير يشهد توقيع عقد "تحديث نظم الإشارات" بـ"نجع حمادي- الأقصر" ويعلق على حادث الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

شهد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، اليوم الأربعاء، توقيع عقد تنفيذ مشروع تحديث نظم الإشارات والاتصالات على خط نجع حمادي/ الأقصر، بطول 118 كم، من نجع حمادي إلى الأقصر، بإجمالي تكلفة 110 ملايين دولار، شاملة عاملي الضمان والصيانة، بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وتحالف هيونداي روتيم- دياتيي (Rotem-Daea consortium) الكوري الجنوبي، والذي سيتم تنفيذه بنظام إلكتروني حديث (EIS)، والذي يحقق أعلى معدلات الأمان والحاصل على شهادة Safety integrity level) SIL4)؛ معدل أمان المستوى الرابع (وهذا أعلى معدل أمان في العالم).

وأوضح الوزير أن المشروع يتكون من (14 برجا رئيسية و45 مزلقانا)، وأن تحديث نظم إشارات السكك الحديدية يهدف إلى أن يُستبدل بالنظام الحالي (الميكانيكي القديم) آخر إلكتروني حديث، وزيادة عدد الرحلات في اليوم التي يبلغ عددها الحالي 56 قطارًا في اليوم إلى عدد 200 قطار في اليوم، بهذه المنطقة من الشبكة، وزيادة السرعة التصميمية إلى 160 كم/ س خط الإسكندرية/ السد العالي، جدير بالذكر أنه سوف تقوم الهيئة برفع كفاءة السكة من تجديد لبعض القطاعات من السكة وتغيير بعض المفاتيح, وذلك لتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان، لافتاً إلى أن تحديث نظم الإشارات والاتصالات يتضمن متابعة القطارات لحظة بلحظة، وتزويد المزلقانات بأجراس وأنوار وبوابات أوتوماتيكية، فضلًا على الأعمال المدنية لتطوير المزلقانات للحد من الحوادث وتحقيق الأمان للمركبات، ونظام يتيح للسائق الاتصال بمراقب التشغيل من أي سيمافور في حالات الطوارئ أو الأعطال المفاجئة.

وأضاف وزير النقل أنه جار ومخطط تنفيذ مشروعات لتحديث نظم الإشارات على خطوط السكك الحديدية بإجمالي أطوال 1800 كم بتكلفة 46.8 مليار جنيه؛ لزيادة معدلات السلامة والأمان على خطوط شبكة السكك الحديدية، لافتًا إلى أنه بالنسبة إلى خط الإسكندرية/ القاهرة/ السد العالي، فيتم حاليًّا تنفيذ نظم الإشارات للمسافة من الإسكندرية حتى القاهرة، ومن بني سويف حتى أسيوط، ومن أسيوط حتى نجع حمادي، وجار أيضًا تلقي العروض الفنية الخاصة بالمسافة من القاهرة حتى بني سويف، وتم الاتفاق مع الجانب الكوري لتمويل المسافة من الأقصر حتى السد العالي بتمويل حكومي ميسر؛ ليكتمل مخطط تحديث نظم الإشارات من الإسكندرية حتى السد العالي.

وأشاد الوزير بالتعاون مع شركة "هيونداي" في مجال مترو الأنفاق والسكة الحديد، مشيراً إلى تطلعه إلى مزيد من التعاون؛ خصوصًا في مجال تحديث نظم إشارات السكك الحديدية لزيادة معدلات السلامة والأمان والمحافظة على مستخدمي القطارات ومعدات السكك الحديدية، وكذلك أهمية التعاون في تحديث نظم الإشارات في المسافة من الأقصر حتى السد العالي.

وأكد الوزير أنه منذ تولى حقيبة وزارة النقل تعهد أمام الرئيس والشعب المصري بتطهير وتطوير هيئة السكك الحديدية لتكون في طليعة الهيئات بالدولة، مؤكداً أنه لا مكان لأي متقاعس أو فاسد أو مهمل يتسبب في حوادث تزهق أرواح المواطنين وتتسبب في ضياع أموال الشعب المصري، مشيراً إلى أنه لن يسمح بوجود عناصر تعوق وتعرقل عمليات التطوير وتؤثر على معنويات من يقومون بعمليات الإصلاح والتطوير لصالح الشعب المصري ولخدمته؛ خصوصاً أن الدولة قد وفرت كل الإمكانات للنهوض بهيئة السكك الحديدية وتعاقدت على صفقات هي الأضخم من نوعها في تاريخ الهيئة؛ ولكن هناك مَن يعوق كل أعمال التطوير، فلا مكان لوجود مثل هذه العناصر في هيئة السكك الحديدية، وعلى كل القيادات والعاملين بالسكة الحديد أن يقوموا بالعمل على مدار الساعة ليلاً ونهاراً ، ويؤدي كل فرد مهمته وفق التوصيف الوظيفي له، مؤكداً أنه لم يجد تعاوناً كافياً من قيادات وموظفي السكك الحديدية منذ توليه مهمة حقيبة النقل وأنه قد قام بتقديم كل أنواع الدعم لهم للعمل على النهوض بهيئة السكة الحديد، مشيراً إلى أنه في حالة استمرار هذا التكاسل والتخاذل سيقوم بالاستعانة بالشركات الأجنبية المتعاونة مع وزارة النقل في مجال السكك الحديدية لإدارة وتشغيل خطوط هذا المرفق الحيوي المهم.

وأضاف الوزير أنه بالنسبة إلى حادث قطار الإسكندرية أمس، فإنه بالتوازي مع التحقيقات التي تجريها النيابة العامة فإن وزارة النقل ستقوم بفصل كل من تسبب في هذا الحادث، كما أنه سيتم فصل كل مَن يخطئ ويؤدي خطؤه إلى حادثة تزهق أرواحاً أو تتسبب في خسائر مادية لأموال الشعب وسيكون ذلك من خلال كل الإجراءات القانونية التي تكفل ذلك، فلا مكان لفاسد أو مهمل أو متقاعس في حق الشعب المصري.