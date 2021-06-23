شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان: مخطط المدخل الجنوبى لمدينة الجيزة يحل مشاكل النقل والمواقف العشوائية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً لاستعراض مقترح المخطط التفصيلي العام للمدخل الجنوبى لمدينة الجيزة، والذي يهدف للربط والتكامل مع المشروعات التنموية الكبرى في النطاق المحيط، والاستغلال الأمثل للأراضي المتاحة على الواجهة النيلية، والمحاور الرئيسية، وذلك بحضور مسئولى الوزارة، والمجموعة الاستشارية للمشروع.

وأوضح وزير الإسكان، أنه تم خلال الاجتماع مناقشة المقترح المُقدم بهدف الوصول إلى الصورة النهائية للمخطط التفصيلي العام للمدخل الجنوبي لمدينة الجيزة، وتحديد المرحلة العاجلة لبدء تنفيذ أعمال التطوير بها، وموقف إعداد الرسومات التنفيذية للمحاور والطرق الرئيسية المحيطة بالمنطقة، سواءً من خلال فتح محاور جديدة، وكذا تطوير المحاور القائمة.

وأكد وزير الإسكان، أن المشروع يهدف لربط منطقة المدخل الجنوبى للجيزة بالمحاور الرئيسية المحيطة، وإنشاء مركز نقل جماعى لحل مشكلة منظومة النقل والمواقف العشوائية، وما تسببه من اختناقات مرورية، وإنشاء مراكز إدارية وخدمية تلبى احتياجات المواطنين، حيث تعتمد الفكرة التخطيطية على تحسين البيئة العمرانية، وتوفير الخدمات المختلفة للسكان، وتحسين شبكة الطرق الرئيسية، وتدعيمها بمحاور طولية وعرضية.