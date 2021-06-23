شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل زراعة الشرقية يستعرض إنجازات إدارة المكافحة الحقلية خلال عام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استعرض المهندس على لاشين وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، تقريراً عن إنجازات إدارة المكافحة الحقلية بالمديرية، خلال الفترة من يوني، 2020 حتى مايو 2021، والتي قامت بإجراء أعمال التطهير والتعقيم للمنشآت العامة والحكومية لمواجهة فيروس كورونا والحد من انتشاره، ونظمت العديد من الدورات التدريبية لمطبقي المبيدات، وعالجت عدد من المحاصيل الزراعية كالقمح والبرسيم والبنجر والفول، وذلك للنهوض بالمحاصيل الزراعية الصيفية والشتوية وزيادة إنتاجيتها>

وأضاف وكيل الوزارة أنه في مجال علاج المحاصيل الشتوية، تم علاج مساحة 3117 فدان من محصول البرسيم ضد فقس دودة ورق القطن، كما تم علاج مساحة 32897 فدان من محصول بنجر السكر ضد فقس دودة ورق القطن، ومساحة 31420 فدان ضد الحشائش، وكذلك مساحة 11777 ضد تبقع الاوراق، ومساحة 790 فدان ضد ذبابة أوراق البنجر، فضلا عن علاج مساحة 1135 فدان من محصول الفول البلدي ضد الحشائش، ومساحة 197 فدان ضد الحشائش يدوي، ومساحة 3316 فدان ضد المن، ومساحة 5814 ضد التبقع البنى كوقاية أولية، ومساحة 3861 فدان ضد التبقع البنى كوقاية ثانوية، ومساحة 1656 فدان ضد التبقع البنى وقائية ثالثة.

وأشار إلى أنه تم علاج مساحة 68107 فدان من محصول القمح ضد الحشائش العريضة، ومساحة 111242 فدان ضد الحشائش الرفيعة، ومساحة 5021 فدان ضد المن، ومساحة 2009 فدان ضد البياض الدقيقي، ومساحة 1872 فدان ضد الصدأ الأصفر، كما تم علاج مساحة 8586 فدان من محصول القطن ضد الخناق، ومساحة 1769 فدان ضد الحفار، ومساحة1054 ضد الدودة القارضة وكذلك مساحة 10062 فدان ضد التربس، ومساحة 1295 فدان ضد المن ومساحة 12284 فدان ضد الاكاروس، ومساحة 5074 ضد الذبابة البيضاء، كما تم التخلص من اللوز العالق بالأحطاب على مساحة 30560 فدان، كما تم علاج مساحة 17200 فدان من محصول الأرز ضد الديدان الدموية، ومساحة 87606 فدان ضد الحشائش، وعلاج مساحة 15665 فدان ضد اللفحة، وعلاج مساحة 650 فدان ضد الثاقبات، كما أنه تم علاج مساحة 10410 فدان من محصول الذرة ضد فقس دودة ورق القطن، ومساحة 7293 فدان ضد الثاقبات، فضلا عن علاج مساحة 2029 فدان من محصول الفول السودانى ضد فقس دودة ورق القطن.

وأضاف وكيل وزارة الزراعة، قيام إدارة المكافحة الحقلية بإجراء أعمال التطهير والتعقيم للعديد من المنشأت «الحكومية، التعليمية، مراكز الشباب، البنوك، مواقف السيارات، الأسواق»، بجميع مراكز ومدن المحافظة وذلك خلال الموجة الثانية والثالثة لفيروس كورونا، وكذلك عقد 9 دورات لتدريب 150 متدرب من مطبقي المبيدات، بالإشتراك مع معهد بحوث وقاية النبات لتعريفهم بالإستخدام الأمثل للمبيدات في المحاصيل الزراعية.

ومن جانبه، أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن مديرية الزراعة بإداراتها المختلفة تقوم بتقديم كافة أوجه الدعم للفلاحين والمربين، للعمل على زيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية والداجنة، فضلاً عن تنظيم ندوات لتوعية المزارعين والمهندسين الزراعيين بأحدث الأساليب العلمية في إستخدام الصوب الزراعية، وزراعة محاصيل الخضر والفاكهة ومكافحة الآفات المختلفة، لتحقيق أعلى إنتاجية بما يسهم في زيادة الدخل القومي، بالإضافة إلى ما تقوم به من إجراء أعمال التطهير والتعقيم للمنشآت العامة والحكومية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.