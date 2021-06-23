شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة الإسكندرية» : خروج 24 من مصابي حادث قطار محطة مصر بعد استقرار حالاتهم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور سعيد مأمون السقعان، وكيل وزارة الصحة والسكان في الإسكندرية، خروج 24 من مصابى حادث تصادم جرار بقطار متوقف في محطة مصر والذى وقع مساء أمس وراح ضحيته 45 مصاباً جرى تسكينهم لتلقى العلاج في 3 مستشفيات، بواقع 7 مصابين في المستشفى الرئيسى الجامعى و5 في شرق المدينة (جيهان) والباقى في جمال حمادة.

وأوضح «السقعان»، في تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، أنه بخروج المتعافين بعد استقرار حالاتهم، يتبقى تحت الرعاية الصحية 21 مصابا حتى الآن، مشيرا إلى أن حالاتهم مطمئنة ومستقرة أيضاً ومن المتوقع خروجهم خلال ساعات.

وأشار إلى أن الإصابات كلها بسيطة ما بين جروح وكدمات وكسور وردود، وأن جميع الحالات تلقى رعاية طبية ومستقرة.

وكانت أعلنت هيئة السكك الحديدية أنه في تمام الساعة 9.15 أمس الثلاثاء، حال سفرية قطار 2519/12 إكسبريس ثانية عادية (الإسكندرية / القاهرة) من رصيف 8 بمحطة الإسكندرية تحرك الجرار 3219 الموجود بنهاية الرصيف خلف القطار وحدث احتكاك مع العربة الأخيرة من قطار 12 رقم 16149 وتم تركها مع العربة قبل الأخيرة 16116 وقام القطار الساعة 10.00 بتركيب 8 عربات ونتج عن ذلك إصابات طفيفة وتم نقلهم لمستشفيات الإسكندرية ولم تتأثر حركة مسير القطارات وتم إيقاف عن العمل كل من قائد قطار 661 ومساعده الواردين بالجرار 3219 وكذلك خدمة الوردية قائد القطار ومساعده وملاحظ التشغيل احتياطياً وتحويلهم للنيابة العامة.

وأنهى خبراء الأدلة الجنئاية، لمعاينة مسرح حادث قطار محطة مصر بالإسكندرية، وذلك انفاذاً لقرار النيابة العامة تمهيدا لوضع تقرير رسمي يبين أسباب الحادث وملابساته وتحديد المسؤولين عنه.

وكانت النيابة العامة، بإشراف المستشار محمد عبدالسلام أمين، المحامى العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية، بدأت التحقيق في الواقعة وأمر المحامى العام بسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة، وتشكيل لجنة فنية من خبراء هيئة السكة الحديد في الإسكندرية لمعاينة الحادث ووضع تقرير يبين مسؤوليات وأسباب ووقوعه فضلاً عن ندب خبراء الأدلة الجنائية.