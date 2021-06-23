شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتهاء من تبطين 73 كيلو متر بمشروع تأهيل الترع في القليوبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المهندس أسامة خليل وكيل وزارة الرى في القليوبية، الإنتهاء من تبطين وتأهيل 73 كيلو متر من الترع ضمن المشروع القومى لتبطين وتأهيل الترع في قرى المحافظة. وقال في بيان لمديرية الرى بالقليوبية اليوم الأربعاء، إن المرحلة الأولى من المشروع في المحافظة، ضمت 300 كيلو متر، بتكلفة إجمالية بلغت مليار جنيه.

وأضاف وكيل وزارة الرى، أنه تم إدراج تبطين وتأهيل 140 كيلو متر من الترع، ضمن مبادرة «حياة كريمة» بقرى شبين القناطر بتكلفة 580 مليون جنيه، وخلال أسبوعين سيبدأ المقاولون المسئولون عن التنفيذ في بدء العمل على أرض الواقع ويقوم بالتنفيذ لها قطاع الرى.

وأوضح أن هناك 600 كيلو متر من الترع سيتم إدراجها خلال المرحلة الجديدة، بتكلفة 2 مليار جنيه، وسيقوم بتنفيذها قطاع التوسع الأفقى، مشيرا إلى أن قطاع التطوير والتبطين بالقليوبية لن يقتصر على الترع فقط، حيث تم إدراج المساقي في التأهيل كمثيلاتها من الترع، واختيار محافظتى القليوبية من الوجه البحرى، وبنى سويف من الوجه القبلى، وتحويل نظام الرى بهما إلى الرى الحديث.

وجارى العمل لتأهيل وتبطين 5 مساقي بالمحافظة بتكلفة بلغت 8 ملايين جنيه، بالإضافة إلى 110 مسقى تم طرحها بالفعل ونشر الإعلان وسيتم البت فيها بتكلفة إجمالية بلغت 200 مليون جنيه مؤكدا أن تطوير المساقى سيحافظ على توفير المياه والحفاظ عليها فضلا عن سرعة وصول المياه بالترع الرئيسية أو الفرعية لضمان عدالة توزيع المياه بين الفلاحين والمزارعين.