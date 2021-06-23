شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار على الارتفاع.. سعر الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم الأربعاء 23 يونيو 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقر سعر الذهب في مصر، صباح اليوم الاربعاء 23 يونيو ، عند الارتفاع الذى حققه، مساء الثلاثاء، متأثرا بإرتفاع سعره عالميا، بعدما حقق خسائر كبيرة الاسبوع الماضى ولكن المؤشر يتجه نحو الصعود، مما ينذر بارتفاعات جديدة.

وأعلنت شعبة الذهب في مصر أن سعر الذهب عيار 24 قيراطًا، في الصاغة بدون المصنعية، صباح الأربعاء، يبلغ 881 جنيها، والعيار 21 قيراطا الأكثر انتشارًا في مصر بلغ 770 جنيها، والعيار 18 قيراطًا بلغ 660 جنيها، والجنيه الذهب بسعر 6168 جنيها .

وشهد سعر الذهب عالميا ارتفاعا ملحوظا، خلال التداول صباح اليوم الأربعاء، على أثر شهادة رئيس مجلس الاتحادى الفيدرالى جيروم باول أمام الكونجرس مساء الثلاثاء، والتى أكد فيها عدم الاتجاه إلى رفع الفائدة الا بعد وجود أدلة على التضخم، ونفى اتباع سياسات نقدية متشددة قائلا "مازال الأمر بعيد"،

وتسببت تصريحات باول فى تراجع كبير للدولار والذى صب فى مصلحة الذهب والذى تربطهما علاقة عكسية، وارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم أغسطس بنسبة 0.24%.

وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا في مصر، في أسواق المال، صباح اليوم الأربعاء ، 785.53 جنيه، بينما سجلت الأوقية «الأونصة»، 1,783.10 $.

«المصري اليوم» تنشر اسعار الذهب صباح اليوم الأربعاء 23 يونيو 2021 بمحال الصاغة في مصر دون المصنعية :

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 879 إلى 881 عيار 22 806 إلى 808 عيار 21 769 إلى 771 عيار 18 659 إلى 661 عيار 14 513 إلى 514 عيار 12 439 إلى 441 الاونصة 27،332 إلى 27،404 الجنيه الذهب 6،152 إلى 6،168 الكيلو 878،857 إلى 881،143



متوسط اسعار الذهب بأسواق المال في مصر وعالميا، في صباح اليوم الأربعاء 23 يونيو 2021

م الوحدة جنيه مصري دولار امريكي 1 سعر الذهب عيار 24 قيراط 2 سعر الذهب عيار 22 قيراط 3 سعر الذهب عيار 21 قيراط 4 سعر الذهب عيار 18 قيراط 5 سعر الذهب عيار 14 قيراط 6 سعر الذهب عيار 12 قيراط 7 سعر الذهب عيار 10 قيراط 8 سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) 9 سعر الأونصة الذهب عيار 24 قيراط 10 سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) 11 سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط

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