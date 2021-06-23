شكرا لقرائتكم خبر عن 174 طالبًا وطالبة يؤدون امتحان مادة القرآن الكريم بأزهرية شمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يؤدي عدد 174 طالبا وطالبة بالقسم العلمي بالثانوية الأزهرية بشمال سيناء امتحان مادة القرآن الكريم في خامس أيام الامتحانات، في عدد 7 لجان موزعة على المحافظة.

وقال محمد عبدالعظيم مدير عام المنطقة الأزهرية بشمال سيناء، للعلوم الثقافية وشؤون الطلاب أنه يتم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية في التباعد بين الطلاب، وتطهير اللجان قبل بدء الامتحانات، مع وجود طبيب وزائرة صحية داخل كل لجنة.

أضاف عبدالعظيم، أنه يتم عقد الامتحانات بواقع يوم لطلاب القسم الأدبى ويوم آخر لطلاب القسم العلمى، مشيرا إلى بدء الامتحانات يوم السبت الماضي الموافق 19 يونيو الجارى وحتى الأول من أغسطس القادم.