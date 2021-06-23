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البابا تواضروس يستقبل مسؤولًا أمميًّا لبحث ترتيبات إقامة مؤتمر دولي عن الهجرة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالي:
استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة، صباح أمس الثلاثاء لوران دي بوك رئيس بعثة الأمم المتحدة للهجرة.

وعرض المسؤول الأممي على قداسة البابا أثناء اللقاء نشاط الأمم المتحدة في مجال رعاية اللاجئين على مستوى العالم والدور المصري في رعاية هؤلاء المتواجدين في مصر من مواطني الدول العربية الشقيقة.

كما عرض لترتيبات مؤتمر دولي عن الهجرة والدين، والذي من المنتظر إقامته في مصر قرب نهاية العام المقبل، وبحث مع قداسة البابا إمكانية مشاركة الكنيسة القبطية فيه.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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