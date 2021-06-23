شكرا لقرائتكم خبر عن خبراء قانون يدعون إلى تكامل عربي تحكيمي.. وتعاون مع أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دعا الدكتور فتحى سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق، ورئيس مجلس أمناء مركز كيميت للتحكيم الدولى، إلى تكامل العناصر القضائية والقانونية والتنظيمية والتحكيمية، من أجل تحقيق نهضة كبيرة في مجال تسهيل المعاملات، وحسم النزاعات وسرعة تسوية الخلافات، كما طالب بأن لا يمس أي تغيير في التشريعات الحقوق المكتسبة أو يعدل في الالتزامات إلا ساسية، وذلك حفاظا على جاذبية مصر الاستثمارية واستقرار العلاقات التجارية والمالية، جاء، ذلك في مناسبة تدشين المركز الذي يعمل في كل المنطقة العربية وله اعتماد دولى، مساء الثلاثاء.

من جانبه كشف النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، وعضو مجلس الأمناء، أن مصر كانت تخسر بعض قضايا التحكيم ظلما، وآن الأوان أن يكون لدينا مركز تحكيم مصرى، ذى مرجعية دولية، ويمتد إلى كل أرجاء الوطن العربي، كاشفا أن فكرة تأسيس هذا المركز بدأت في لندن، وفى ضوء قراءة للتغيرات العالمية المختلفة. فيما قال الدكتور مفيد شهاب الفقيه القانوني، «بتاع طابا» حسب الصفة التي قال إنه يحب أن ينادى بها أن التحكيم علم وعطاء، وإقامة مراكز التحكيم رسالة لاحقا الحق ورفعة الظلم، وليست لخلق فرص عمل وكسب، وأن التحكيم مساعد للقضاء ومخفف عنه وليس بديلا له.

من جانبه قال محمد عبدالله السحيم، نائب عام جدة، إن العرب بحاجة إلى تكامل تحكيمى، وتفهم عميق للاعراف والقواعد الدولية في هذا المجال، عبر عمل مشترك، يحقق المصالح التجارية والاستثمارية العربية. وأكد عادل العصومى رئيس البرلمان العربى تأييد إقامة المركز ومساند ته.

فيما أكد الدكتور صفوت النحاس رئيس مجلس إدارة كيميت أن المركز سيقوم على قواعد إدارية وأخلاقية قوية ويتمتع بالشفافية ومستوى عال من المساءلة في كل أعماله.

ودعا المستشار أحمد الزند وزير العدل الأسبق، في كلمة ألقيت بالنيابة عنه إلى مد مظلة عمل المركز إلى أفريقيا. يذكر أنه شارك في التدشين رئيس وزراء موريتاني سابق، ووزراء، ومحافظون وقضاة حاليين وسابقين، وعدد من رجال الأعمال والإعلام.