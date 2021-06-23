خلال 24 ساعة.. مطار القاهرة يستقبل 121 رحلة من الخارج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبيد:

شهد مطار القاهرة الدولي خلال الـ24 ساعة الماضية، وصول 121 رحلة دولية وداخلية على متنها نحو 9500 راكب مصري وأجنبي، قادمين من العواصم والمدن العربية والعالمية والمدن السياحية المصرية.

ووصل إلى مطار القاهرة نحو 51 رحلة تابعة للشركة الوطنية مصر للطيران، قادمة من جدة والرياض وأبو ظبي والدمام والشارقة والخرطوم والدوحة وإسطنبول وهيثرو وباريس وبغداد واربيل، كما وصلت 60 رحلة أخرى تابعة للشركات الأجنبية العالمة بالمطار.

كما شهد المطار وصول 8 رحلات شحن دولي 4 منهم تابعة لشركة مصر للطيران بالإضافة إلى وصول 10 رحلات داخلية تابعة لمصر للطيران وعلى متنها 1244 سائح وراكب.

وأنهت سلطات المطار إجراءات وصول الركاب وفقًا للتدابير الاحترازية التي تتبعها السلطات المصرية، كما قام فريق من العلاقات العامة بالانتشار داخل الصالات لتقديم المساعدة للركاب، خاصة السيدات وذوي الاحتياجات الخاصة، وفقًا لما تنص عليه اللوائح.