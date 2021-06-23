إحباط محاولة تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة بمحور قناة السويس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

تمكنت الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس بقطاع أمن المنافذ من ضبط أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الإسماعيلية، حال محاولته تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة المختلفة المخبأة داخل السيارة قيادته أثناء عبوره من الجهة الشرقية.

عُثر داخل السيارة على 756 طربة لمخدر الحشيش، و247 لفافة مختلفة الأحجام من نبات البانجو المخدر، وكمية كبيرة من جوهر الأفيون المخدر زنة 5 كيلوجرامات تقريبًا، فضلاً عن هاتف محمول ومبلغ مالي.

بمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار بالمواد المخدرة.​