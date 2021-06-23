شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد يعلن إنشاء أحدث مول لتجارة الملابس المستعملة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أنه سيتم البدء على الفور في إنشاء أحدث مول تجاري لتجارة الملابس المستعملة، بالإضافة إلى ١٧ نشاط تجاري أخر متنوع لتلبية احتياجات الأسرة، ابتداء من الأنشطة الغذائية والملابس المستعملة والجاهزة والاقمشة وتجهيزات المنازل وغيره.

وأضاف المحافظ، أن المول سيقام على مساحة ١٦ ألف م، بجوار بازار بورسعيد الجديد، وسوق الأسماك.

وطالب المحافظ من الشركة المنفذة اختصار الفترة الزمنية، على أن يتم افتتاحه نهاية العام الحالي، مشيرا إلى أنه لن يسمح بعدها بأي نشاط لتجارة الملابس المستعملة خارج المول، وذلك لاحداث الرواج المطلوب لعدد ٥١٤ محل سيضمها المول.

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ مع مجلس إدارة الغرفة التجارية، برئاسة محمد سعدة، والمهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة، وممثلين لتجارة الملابس المستعملة في السوق القائم حاليا.

وطمئن المحافظ تجار الملابس المستعملة، بشأن السوق الحالي، مشيرا إلى أنه لن يتم التعرض لأى من التجار الحاليين، إلا بعد تسلمهم المحلات الخاصة بهم في المول الجديد، والذي سيضم أيضا نشاط ملابس (out let)، والمعروف عالميا بترويج الملابس الحديثة التي مر على إنتاجها فترات زمنية قليلة

وأكد المحافظ أن المول الجديد سيكون منطقة جذب سياحي ومزار لزوار المدينة وأبنائها، وسيكون هناك وسائل ترفية وتوفير الراحة للزائرين، حيث سيكون هناك عشر سيارات كهربائية لنقل الزوار وكبار السن بين المناطق الممتدة على طول المول وكافيهات داخل المول لخدمة الزوار، وعدد من السلالم الكهربائية، وأربعة مصاعد أخرى لخدمة المتردين لسهولة التنقل بين الدور الأول والأرضي بالمول.

وطالب المحافظ التجار التعاون في تشغيل المول وإحداث الرواج المطلوب منه بعدم اللجوء لتأجير المحلات من الباطن أو محاولة المتاجرة بها بالبيع أو غيرة، لأنه لن يتم السماح بذلك تحت أي ظرف من الظروف.

من جانبه وجه محمد سعدة رئيس الغرفة التجارية، الشكر للمحافظ على جهودة لإقامة الأسواق المجمعة لخدمة جميع طوائف التجار والتي أحدثت نقلة نوعية تفردت بها بورسعيد على مستوي الجمهورية، بأسواقها الحضارية، مؤكدا أن المول الجديد سيكون إضافة كبيرة ومنطقة جذب ورواج تجاري ببورسعيد من الرحلات ووفود المحافظات الأخري، حيث سيكون المول الأوحد من نوعة في مصر في مجال (out let).

محافظ بورسعيد: البدء في انشاء أحدث مول لتجارة الملابس المستعملة وأنشطة تجارية متعددة