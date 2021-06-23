شكرا لقرائتكم خبر عن مع اقتراب عيد الأضحى.. وزير التموين يكشف أسعار اللحوم السودانية والمجمدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال على المصيلحي، وزير التموين، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يتابع عن كثب كل القضايا التي تخص المواطن، مضيفا أن الاجتماع مع الرئيس اليوم تطرق للحديث عن ما تم في موسم القمح، وتابع: «اقتربنا من الوصول لـ3.6 مليون طن قمح وهذا يوفر احتياطي استراتيجي بـ6.5 شهر استهلاك وهذا رقم لم يحدث من قبل».

وأضاف المصيلحي، في مداخلة هاتفية مع برنامج «يحدث في مصر» على قناة «إم بي سي مصر»: «نعمل على إتاحة السلع الأساسية مما يسهم في عدم تحرك أسعار السلع في السوق».

وأكمل الوزير: «الزيت بدأ يرتفع سعره من شهر يناير الماضي وفي حال عدم توافر رصيد مقبول من الزيت لم نكن نستطع أن نكمل بالأسعار القديمة للزيت لفترة كبيرة».

وتابع: «لدينا احتياطي 6.3 شهر استهلاك من السكر، و5.7 شهر استهلاك من الزيت، وأصبح لدينا مخزون استراتيجي من السلع الاستراتيجية».

وأضاف: «اللحوم الطازجة التي تأتي من السودان لن ترتفع أسعارها، ولدينا عقود ممتدة مع الشركة السودانية لأكثر من عامين وأسعار اللحوم لن ترتفع وستظل بـ85 جنيها حتى مع اقتراب عيد الأضحى، واللحوم المجمدة بـ64 جنيها».