شكرا لقرائتكم خبر عن بها ممر رئيسي على شكل «مفاتيح بيانو».. محافظ سوهاج يفتتح الحديقة العامة بمدينة جهينة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، الثلاثاء، الحديقة العامة بمدينة جهينة، والمقامة على مساحة 1600 متر مربع، لتكون متنفسا طبيعيا لأهالي المدينة، وتفقد أعمال إنشاء السوق الحضارية، وجدارية المقاومة الشعبية بالمدينة.

وقال محافظ سوهاج، خلال جولته بالمدينة، إن إنشاء حديقة جهينة يأتي في إطار خطة المحافظة لاستغلال المساحات الشاغرة في إنشاء حدائق عامة ومتنزهات للأهالي، لإضفاء منظر حضاري لائق وإيجاد متنفس طبيعي للمواطنين، موجها بأهمية الحفاظ على ما تحقق من أعمال التجميل والتطوير بالمدينة، لتكون واجهة حضارية مميزة لمراكز المحافظة.

وقال أحمد البدرى رئيس مركز ومدينة جهينة، إن أعمال إنشاء الحديقة شملت إنشاء سور بمحيط الحديقة واجهته من الحديد الكريتال، وجرى استخدام الحجر الهاشمي في أعمدة السور والجلسات في الداخل والخارج، بالإضافة إلى عمل ممر رئيسي بوسط الحديقة على شكل «مفاتيح بيانو» من الرخام، وممرات فرعية من الزلط الملون، وإقامة 3 برجولات دائرية من القرميد، و8 مقاعد خشبية، فضلا عن تركيب الانترلوك والبردورات والإضاءة، لافتا إلى أن مساحة المسطحات الخضراء بالحديقة تبلغ 1000متر مربع مزروعة بالنجيل والأشجار ونباتات الزينة.

وأضاف البدرى أن المحافظ تفقد أعمال إنشاء جدارية بطول 30 متر وارتفاع 6 أمتار، تجسد تصدي أهالي مركز جهينة للحملة الفرنسية، وهو ما يمثل العيد القومي للمحافظة والذي يتم الإحتفال بذكراه في 10 أبريل من كل عام، كما تفقد السوق الحضري بمدينة جهينة كأحد مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والذي يضم 106 محلات تجارية، ونقطة شرطة مرافق، لافتا إلى أن السوق تم إنشاؤه بتكلفة ٤مليون و600 ألف جنيه، بنسبة تنفيذ تخطت 90%، بهدف تجميع الباعة الجائلين، والقضاء على الأسواق العشوائية.