شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد يترأس اجتماع مجلس إدارة المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، الثلاثاء، اجتماع مجلس إدارة المنطقة الصناعية، وذلك بحضور المستشار ابراهيم عبدالغفار مستشار المحافظة للإستثمار واللواء علاء المالكى مدير المنطقة الصناعية .

وناقش المحافظ، خلال الاجتماع، العديد من الموضوعات الخاصة بالمستثمرين وسبل جذب الاستثمار إلى المنطقة الصناعية، وأكد محافظ بورسعيد أن المحافظة تولي اهتماماً كبيراً بدعم الاستثمار وتشجيع المستثمر الجاد وتوفير كل الدعم لتذليل أي عقبات أمام المستثمرين لإقامة مزيد من المشروعات الصناعية، بما يساهم في توفير فرص عمل للشباب ودفع عجلة العمل لإحداث التنمية المنشودة في كافة قطاعات العمل .

وشدد المحافظ على ضرورة توفير كل سبل الراحة للعاملين في الشركات الاستثمارية واستمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية بحزم، موضحا أن المحافظة شهدت في الفترة الاخيرة نقلة نوعية كبيرة في مجال التنمية الصناعية بعد دخول كيانات صناعية تظهر للمرة الأولى ساهمت في دعم الاقتصاد المحلى وتوفير العملة الصعبة وتوفير مزيد من فرص العمل لأبناء المحافظة.