شكرا لقرائتكم خبر عن الجيزة تضع التخطيط المروري لشارع السودان من جامعة الدول إلى كوبري فيصل (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت محافظة الجيزة بأعمال التخطيط المروري لشارع السودان في المسافة من شارع جامعة الدول العربية حتى أسفل كوبري فيصل، وذلك ضمن أعمال رصف الخطة الاستثمارية بالمحافظة، بتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة لكي تكتمل منظومة التطوير بالطريق وبمتابعة من المهندسة نجوى السعيد مدير مديرية الطرق بالمحافظة.

كما قامت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بإيقاف أعمال بناء مخالفة بالعقار ٨٧ ج بحدائق الأهرام، وسحب معدات تحويل من سكني لتجاري مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.