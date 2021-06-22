شكرا لقرائتكم خبر عن خبير تنمية بشرية: القلق ثمن مدفوع مقدما لمشكلة لم تحدث بعد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور طارق ألياس، خبير تنمية بشرية، إن التنمية البشرية كان لفظ طرحته منظمة اليونسكو، والهدف منه مساعدة الشعوب للتغلب على مشاكلهم، أما تنمية الذات هو البحث عن القوى الكاملة داخل الإنسان.

وأضاف الدكتور طارق ألياس، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الثلاثاء، أن هناك تداخل بين التنمية البشرية وتنمية الذات، حيث أن الأولى تشير إلى تنمية المجتمع، بينما الأخيرة تعني تنمية الأشخاص، لافتاً إلى أن التنمية الذاتية كانت موجودة في الكنائس بشكل ديني وليس علمي.

وأوضح أنه لا يوجد قواعد ثابتة في التعامل مع نفسية الأشخاص، حيث أنه يتم أحيانا تشخيص الحالة بأنه لديه خلل نفسي.

وأشار إلى أن القلق ثمن مدفوع مقدما لمشكلة لم تحدث بعد، لافتاً إلى أن احتكاكه بالمؤسسات التي عمل فيها جعله يبحث عن الجانب السلوكي للموظفين، وكيف تغير في عاداتهم.