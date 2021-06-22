شكرا لقرائتكم خبر عن تنويه هام لعملاء «مصر للطيران» المسافرين من وإلى مطار دبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مصر للطيران أن مطار دبي الدولي يعيد تشغيل رحلات مصر للطيران من وإلى دبي لمبنى الركاب رقم 1 بدلًا من مبنى الركاب رقم 3، وذلك اعتبارا من بداية يوم 28 يونيو 2021.

وتهيب الشركة بعملائها ضرورة الالتزام بإجراءات السلامة الاحترازية مثل ارتداء قناع الوجه طوال التواجد في المطارات وعلى متن الطائرة وغيرها من الضوابط الصحية حفاظًا على سلامتهم في جميع الأوقات.

ولمزيد من المعلومات، برجاء زيارة egyptair.com أو الاتصال بمركز الاتصالات 1717 داخل مصر أو 042306666 من داخل الإمارات العربية المتحدة.