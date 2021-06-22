شكرا لقرائتكم خبر عن عباس شراقي: ادعاء إثيوبيا بموافقة مصر على جدول الملء «أكاذيب» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية، إن الاتحاد الإفريقي منظومة ناشئة وإمكانياته متواضعة، ولا يملك آليات لحل أي قضية تشهدها القارة، إلا وكانت مصر استخدمتها خلال فترة رئاستها للاتحاد الإفريقي في العام 2019.

وتابع خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الاتحاد الإفريقي لم يقدم جديدًا في أزمة سد النهضة.

وتساءل: أين الاتحاد الإفريقي من مشاكل القارة، مثل ما يحدث في ليبيا، وتطورات الأحداث في تيجراي وغيرهما من القضايا التي يعجز عن حلها الاتحاد الإفريقي قيتم اللجوء لمجلس الأمن.

وأشار عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية، إلى أن مباحثات سد النهضة برعاية الاتحاد الإفريقي طال أمدها لمدة قاربت عاما كاملا دون أي جديد.

ولفت إلى أنه حتى الوقت الحالي، لم تشغل إثيوبيا توربينات سد النهضة، مستنكرًا ادعاء إثيوبيا وزعمها كذبًا أن مصر وافقت على جدول ملء سد النهضة.