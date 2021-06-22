شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الشباب المصري يوقع بروتوكولا مع المجموعة القانونية للدراسات البرلمانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الدكتور محمد ممدوح، رئيس أمناء مجلس الشباب المصري، وعبدالناصر قنديل، مدير المجموعة المصرية للدراسات البرلمانية، توقيع بروتوكول تعاون بين وحدة البحوث بالمجلس والمجموعة، بهدف تنمية قدرات التفكير العلمى ومهارات إجراء البحوث والدراسات البرلمانية لتعزيز دور النخب العلمية والثقافية في الممارسة السياسية إلى جانب تعميم ثقافة البحث ورعاية شباب الباحثين المبدعين وتوفير الفرصة لهم لتنمية مهاراتهم في البحث والكتابة.

وأكد ممدوح أنه توقيع البروتوكول يأتي لأهمية الجهود التي تبذلها المجموعة في دعم البحوث والدراسات البرلمانية المتخصصة، حيث يرتكز ذلك التعاون الذي سيشكل نقلة نوعية على توفير تدريبات متخصصة لشباب الباحثين المهتمين بالبحوث والدراسات البرلمانية بالإضافة إلى توفير الدعم الفني والمشورة لأعضاء مجلس النواب ومجلس الشيوخ.

وأضاف ممدوح أن تنمية ورفع كفاءة شباب الباحثين هو أحد أهم أولويات وحدة البحوث والدراسات بمجلس الشباب المصري التي قدمت إسهامات بحثية مميزة خلال الفترات القليلة الماضية.