شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد يعتمد نتيجة مدارس التمريض بنسبة نجاح 100% والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتمد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الثلاثاء، النتيجة العامة لصفوف الأول والثاني والثالث لمدارس التمريض للعام الدراسي 2020/ 2021 في مختلف مدارس المحافظة.

وأوضح محافظ بورسعيد، أن نتيجة الصفوف الثلاث لمدارس التمريض «بورسعيد، وبورفؤاد، والنصر»، جاءت بنسبة نجاح 100%؜ لـ527 طالبة.

وأكد المحافظ أهمية مدارس ومعاهد التمريض في تخريج كوادر بشرية مؤهلة للعمل في مجال التمريض من أجل رفع جودة الخدمات الطبية في جميع المستشفيات والوحدات الصحية بالمحافظة مؤكدا على تقديم كافة وسائل الدعم للنهوض بمدارس التمريض وتحسين الخدمات المقدمة للمرضى.