تفعيل الحساب واختيار المدينة.. ما المشروعات المتاح التحويل لها من حاجزي الإسكان الاجتماعي؟



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، انتهاء قبول طلبات التحويل للحاجزين ممن هم خارج أولوية (المدن/ المراكز) التي لا تتوافر بها وحدات سكنية حاليًا، أو التي يوجد بها وحدات جار تنفيذها ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي لمُنخفضي الدخل، بعدد من الإعلانات، يوم الأربعاء 30 يونيو.

الحاجزين المتاح لهم الاستفادة من الخدمة الجديدة والتحويل هم حاجزي الإعلان الثامن "الكراسة الحمراء/ مراحل التشطيب والزرقاء/ تحت الإنشاء" والإعلان التاسع والإعلان الـ11 والإعلان الـ 12 والـ 13 والإسكان القومي من 2005 : 2009 - النقابات "محدودي الدخل".

عمليات التحويل تتم للمشروعات المتوافر بها فائض وحدات، على أن تكون الوحدة بنفس السعر (سواء داخل نطاق المحافظة أو محافظة مجاورة للمحافظة المُتقدم عليها)، وكذلك بشرط انطباق شروط الحجز عليهم.

ويشترط لقبول طلب التحويل، عدم قيام العميل باسترداد مقدم جدية الحجز أو سبق التخصيص له أو سبق تقدمه بطلب تحويل بالإعلان الأصلي المُتقدم عليه، كما يكون طلب التحويل عن طريق الموقع الإلكتروني، وليس أي وسيلة آخرى وفي المواعيد المقررة.

ويتم الدخول على الموقع الإلكتروني المخصص لخدمة العملاء https://cservices.shmff.gov.eg/، واختيار مركز خدمة المواطنين، ثم التسجيل داخل الموقع عن طريق اسم المستخدم وكلمة المرور (تفعيل أو إنشاء حساب)، واختيار بعد ذلك قسم طلبات، ثم اختيار طلب تعديل حجز وحدة سكنية.

وبعد ذلك يتم اختيار سبب التحويل من قائمة الخدمات، وتحميل نموذج تعديل رغبة الوحدة السكنية وكتابة البيانات المطلوبة بداخلة، ثم الضغط على موافق بعد قراءة الإقرار، واختيار المحافظة والمدينة المراد التحويل إليها، ثم رفع نموذج تعديل رغبة الوحدة السكنية بعد الانتهاء منه، ويمكن التأكد من تقديم طلب من خلال قائمة الطلبات.

وأكد صندوق الإسكان الاجتماعي، أن عدم تقدم الحاجزين ممن هم خارج أولوية الوحدات المتوفرة حالياً والوحدات الجاري تنفيذها بـكل من المدن والمراكز التي لا تتوافر بها وحدات سكنية، بطلباتهم خلال المهلة المعلن عنها فإن ذلك يعد عدولا عن الاستمرار في الحجز، و يعتبر الحجز لاغيا، ويلتزمون باسترداد مبلغ مقدم جدية الحجز الخاص بالوحدة السكنية.

ويمكن مشاهدة فيديو شرح التحويل من مدينة لأخرى: