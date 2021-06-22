"البيئة" تطلق حملة دعائية لتطبيق بشأن التخلص الآمن من المخلفات الإلكترونية

محمد اسماعيل - القاهرة - ​كتب - محمد نصار:

أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اليوم الثلاثاء، انطلاق الحملة الدعائية لتطبيق "E-Tadweer" بكافة وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي للترويج للتطبيق ولتعريف المواطنين ماهية التطبيق وسبل الدخول عليه واستخدامه كوسيلة للتخلص الآمن من المخلفات الإلكترونية.

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، إن المرحلة الأولى من التطبيق سيتم من خلالها جمع مخلفات أجهزة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الصغيرة كالحاسب الآلي المحمول، الشواحن، الكاميرات، ألعاب الفيديو، بلاي ستيشن، الهواتف المحمولة و شاشات الكمبيوتر صغيرة الحجم، وفي المرحلة الثانية سيتم تفعيل الجمع من المنازل ليتمكن المستخدم من التخلص من الأجهزة المنزلية كبيرة الحجم مثل الغسالات، ثلاجات، بوتجازات وشاشات تلفزيون كبيرة الحجم.

وأشارت فؤاد إلى أن التطبيق يعتبر بداية لتفعيل نظام المسئولية الممتدة للمنتِج والذي أقره قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020؛ وسيتيح التطبيق للمواطن التنويه عن المخلفات وفي المقابل سيحصل على كوبونات تخفيض من عدد من شركاء العمل وسيتم التخلص الآمن من المخلفات التي سيتم جمعها لدى مصانع لإعادة التدوير الرسمية، لافتة إلى توقيع مذكرة تفاهم بين جهاز تنظيم إدارة المخلفات ومكتب الالتزام البيئي باتحاد الصناعات المصرية وشركه أي تدوير مصر، بهدف دعم مشاركة منتجين الأجهزة الإلكترونية في التطبيق وتقديم حوافز للجمهور لجمع والتخلص الآمن من المخلفات بطريقة آمنه لدى المصانع الرسمية.

ذكر بيان وزارة البيئة اليوم، أن الحملة الدعائية للتطبيق ستوضح خطوات تنزيل التطبيق و طريقة استخدامه.