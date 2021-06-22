الجيزة: إيقاف بناء مخالف و4 حالات تحويل من سكني لتجاري بحدائق الأهرام

محمد اسماعيل - القاهرة - الجيزة - أ ش أ:

نجحت أجهزة محافظة الجيزة، اليوم الثلاثاء، ممثلة في حي الهرم، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وقطاع حدائق الأهرام، في ضبط وإيقاف حالة بناء مخالف و4 حالات تحويل وحدات من سكني إلى تجاري، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، من خلال حملات المتابعة الدورية لأجهزة المحافظة لضبط المخالفات.

وشملت حالات الضبط إيقاف أعمال تحويل ومصادرة معدات بعقارات رقم (333 ل، و209 ط، و38 د و209.25 ط)، إلى جانب إزالة أعمال بناء مخالف بعقار رقم 87 ج واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما شهدت المجهودات شن عدد من الحملات المسائية على الكافيهات، التي أسفرت عن رفع عدد من الإشغالات وإيقاف أعمال بمناطق هـ، ص، ج، ع، وط، بالإضافة إلى رفع مخلفات وتنظيف وحدات (361 ط، و415 ل).

تأتي الحملات تنفيذا لتكليفات محافظ الجيزة أحمد راشد برفع الإشغالات وإزالة المخالفات وتحسين حالة المرور وفرض النظام بالمدينة استجابةً لشكاوى المواطنين من أهالي حدائق الأهرام.