نشرة الحوادث.. حنين حسام في السجن وحبس سارق حماة تامر حسني

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365)

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الثلاثاء، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا..

القبض على حنين حسام

داخل شقة سكنية بمنطقة الساحل شمال القاهرة، ألقت قوة أمنية من إدارة تنفيذ الأحكام القبض على فتاة الـ"تيك توك" حنين حسام تنفيذًا للحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة غيابيًا بسجنها 10 سنوات بقضية الاتجار بالبشر.

النيابة تأمر بحبس مُتهم بسرقة حماة الفنان تامر حسني

أمر المستشار أسامة ربيع رئيس نيابة أكتوبر أول بحبس عاطل ٤ أيام على ذمة التحقيقات في اتهامه بسرقة حماة الفنان تامر حسني عقب الاستيلاء على متعلقاتها في مول شهير بأكتوبر.

الداخلية تكشف ملابسات تعاطي شخص الحشيش في فيديو على "فيسبوك"

كشفت وزارة الداخلية ملابسات مقطع الفيديو المتداول على بعض صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" متضمنًا قيام أحد الأشخاص بتعاطي سيجارة مشتعلة تحوي مخدر الحشيش.

الإدارية العليا تتصدى لظاهرة التعدي على حرم السكة الحديد

تصدت المحكمة الإدارية العليا لظاهرة التعدي على حرم السكة الحديد بما يعوق أعمال التطوير والتوسعات التى تنشدها الدولة لتكون آمنة.

مهمة قضائية رسمية.. النائب العام يصل إلى فرنسا

وصل النائب العام المستشار حماده الصاوي، مساء اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة الفرنسية باريس على رأس وفد رفيع المستوى من أعضاء النيابة العامة.