ضبط 2.3 طن أسماك ولانشون فاسد في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

جهود متواصلة يبذلها ضباط الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة؛ لضبط جرائم الغش التجاري.

وأسفرت الجهود عن ضبط مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدون ترخيص بمحافظة الجيزة بحوزته 2.3 طن أسماك ولانشون غير صالحة للاستهلاك الآدمي؛ لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس وتشكل خطرا على الصحة العامة طبقاً لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية.

وتبينمن التحريات أن مالك الثلاجة كان بصدد طرح المضبوطات للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين ، وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.