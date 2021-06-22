الداخلية تكشف تفاصيل سرقة محطة وقود بالإسماعيلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات سرقة محطة وقود بالإسماعيلية، وضبط الجناة.

تبلغ لقسم شرطة ثالث الإسماعيلية بمديرية أمن الإسماعيلية، بسرقة محطة وقود بدائرة القسم، وسرقة مبلغ مالي حصيلة إيراد المحطة، من مدير المحطة حال خروجه منها لتوريد المبلغ المالي المشار إليه بأحد البنوك .

تم تشكيل فريق بحث جنائي بإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسماعيلية، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام أسفرت جهوده، أن وراء ارتكاب الواقعة عامل بالمحطة و4 أشخاص آخرين "جميعهم لهم معلومات جنائية"، ومقيمين بدائرة مركز شرطة أبوصوير بالإسماعيلية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بإستخدام سيارة ودراجة نارية، وبإرشادهم تم ضبط جزء من المبلغ المالي وضبط السيارة والدراجة النارية المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وقيامهم بالتصرف في باقي المبلغ المالي على متطلباتهم الشخصية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.