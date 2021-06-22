شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم» تشارك في اجتماع جائزة محمد بن زايد لأفضل معلم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شاركت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في اجتماع اللجنة الفنية والإعلامية لجائزة محمد بن زايد لأفضل معلم، عبر الفيديو كونفرانس، بحضور الدكتور حمد أحمد الدرمكي الأمين العام للجائزة وأعضاء اللجان في الدول المشاركة بالجائزة.

وناقش الاجتماع مستجدات الجائزة وجهود أعضاء اللجان في الدول المشاركة حيث تم استعراض آلية العمل والإجراءات المتبعة منذ انطلاق الجائزة وصولاً إلى الدورة الثالثة وآلية العمل الاستثنائية بناءً على الوضع الاستثنائي الحالي.

كما تمت مناقشة الاستعداد للإعلان عن النتائج الخاصة بالدورة الثالثة من خلال حفل افتراضي، ومستجدات الدورة الرابعة للجائزة.

وأوضحت اللجنة أنه سيتم الإعلان عن موعد الحفل الختامي الافتراضي في الأيام القادمة من خلال القنوات الخاصة بالجائزة وقنوات وزارة التربية والتعليم.