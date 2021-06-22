شكرا لقرائتكم خبر عن هل تشهد مصر موجة رابعة من كورونا؟.. مستشار الرئيس يوضح (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طمأن الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للصحة، المواطنين بشأن تحورات فيروس كورونا، مؤكدا أن التحورات تحت السيطرة.

وأضاف تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» على فضائية الحدث، أنه لا يوجد أي نوع من السلالات المتحورة لفيروس كورونا في مصر حتى هذه اللحظة، لافتا إلى أن ذروة الموجة الثالثة لفيروس كورونا في مصر أوشكت على الانتهاء.

وأوضح مستشار الرئيس: «ما زلنا في الموجه الثالثة ولم تنته بعد.. وهذا واضح في انخفاض أعداد الإصابة بفيروس كورونا خلال الفترة الماضية».

وقال تاج الدين: «نتمنى ألا يكون هناك موجة رابعة للوباء العالمي داخل مصر»، مستدركا أن الدولة تتابع الموقف عن كثب، لرصد وجود موجة رابعة أو لا، وأكد أن أن الدولة تسعى لتوصيل كل اللقاحات الخاصة بلقاح كورونا للجميع.

وأشار إلى أنه حتى هذه اللحظة لم تظهر سلالات جديدة من سلالات كورونا بمصر، وأنه لحظة انتشار سلالة جديدة في الهند تم اتخاذ الإجراءات السريعة وكشف أن هناك إجراءات تتم مع القادمين من الدول الخارجية لمصر.

وكشف مستشار الرئيس أن القول بدخول مصر الموجة الرابعة من فيروس كورونا يعتبر استباقا للأحداث معقبا: «لا نستطيع استباق الأحداث حول الموجة الرابعة ونستطيع تحديد ما إذا كان هناك موجة رابعة من كورونا أم لا.. ونتابع يوميا مستوى العالم مع الإجراءات التي يتم تطبيقها للحد من انتشار فيروس كورونا خاصة من ظهور سلالات جديدة».