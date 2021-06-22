شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو نظام التخسيس أون لاين؟ استشاري تغذية يُوضح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الدكتور خالد غزالي، استشاري التغذية العلاجية، أن التخسيس أون لاين قد يكون غريبا على المجتمعات العربية، ولكنه ليس غريبا على المجتمعات الغربية، فعلى سبيل المثال الولايات المتحدة الأمريكية من أكثر الدول التي ينتشر بها فكرة كورسات التخسيس الأون لاين.

وأضاف «غزالي»، خلال لقائه مع الإعلامية سلمى سليمان، ببرنامج «حكاية أكلة»، المذاع على فضائية «دريم»، أن التخسيس أون لاين ما هو إلا مجموعة من المعلومات يرسلها لي مريض السمنة؛ وبناءً على هذه المعلومات يستطيع الطبيب تشخيص حالة المريض، ثم يقدم له كورس من الأدوية العلاجية المخصصة لهذه الحالة، وأخيرا المتابعة مع المريض للوصول إلى أفضل النتائج.

وتابع: «شهية المريض أيضًا تُعد أحد المعلومات المهمة التي نقوم بالسؤال عنها، عن ما إذا كان شهيته مفتوحة أو متوسطة أو لا يتناول طعامًا كثيرا ورغم ذلك يزيد في الوزن، وأيضًا من المهم التعرف على أسلوبه وعاداته في تناول للطعام وهل يتناول العيش كثيرًا، أم يتناول الحلوى بشكل أكبر.

وأوضح أن مريض السمنة لا بد أن يتناول مادة فعالة من الألياف، وخاصة كورس التخسيس الدُبل، ولا يجب أن ننزعج من كلمة مريض لأن السمنة بوابة لـ 44 مرضا مختلفا، والمادة الفعالة التي تتناسب مع مرضى السمنة هي الألياف، وخاصة ألياف الكونجاك وألياف السيليوم وهذه الألياف تنمو في جنوب شرق آسيا، وهي أفضل مادة فعالة يمكن إعطاءها بأمان لمريض السمنة.