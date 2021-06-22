شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس قسم الروماتيزم بطب عين شمس: أكثر سن عرضة للروماتويد بين 35 و50 سنة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عادل محمود، رئيس قسم الروماتيزم بكلية الطب بعين شمس، إن مرض الروماتويد يجعل المناعة الذاتية تهاجم الجسم الموجودة فيه، حيث يهاجم المفاصل مما يعرض الشخص التهاب في المفاصل ووجود آلام شديدة وتورم.

وأضاف «محمود»، خلال لقائه مع الإعلاميتين أمينة مهدي وإيناس الليثي، ببرنامج «صحتك بالدنيا»، المذاع على فضائية «cbc»، اليوم الثلاثاء، أن هذا المرض يعتبر من أشهر الأمراض الروماتيزمية، مشيرًا إلى أنه مرض مناعي، وحدوثه يكون نتيجة نشاط زائد بجهاز المناعة بجسم الإنسان.

وأوضح رئيس قسم الروماتيزم بكلية الطب بعين شمس، أنه عادة ما يشعر مريض الروماتويد بآلام في العديد من المفاصل وخصوصًا بالمفاصل الصغيرة كأصابع اليد والأرجل، بالإضافة لشعور المريض بتيبس الجسم أي وجود صعوبة في تحريك المفاصل بليونة، كما أن أكثر سن عرضة لهذا المرض يكون بين 35 إلى 50 سنة.

وحذر الدكتور عادل محمود من عدم تعاطي الأدوية لمريض الروماتويد، حيث أنها ستؤثر على قدرات المريض في تأدية احتياجاته اليومية، كما أنه إذا شعر المريض بألم في منطقة واحدة فقط بالجسم فعليه التوجه لطبيب العظام، ولكن عند شعوره بالألم في أكثر من منطقة فعليه التوجه إلى طبيب روماتيزم.