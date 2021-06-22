شكرا لقرائتكم خبر عن درجة الحرارة غدًا تصل لـ43 ونشاط للرياح.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأربعاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تستمر معدلات درجات الحرارة الحارة سائدة، ويكون طقس الغد إما حار أو شديد الحرارة أو مائلا للحرارة نهارًا مع تقدم منخفض الهند الموسمي، بحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية وتزيد الرطوبة من الإحساس بارتفاع درجة الحرارة حسب تقرير حالة الطقس غدًا في مصر.

وتوقعت الأرصاد الجوية أن يكون طقس الغد قريبًا من حالة الطقس اليوم فيكون شديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء وحار على القاهرة الكبري والوجه البحري ومائل للحرارة على السوحل الشمالية.

وتستمر درجة الحرارة العظمي الأعلي في مصر غدًا عند 43 درجة في إدفو، وتكون أقل درجة الحرارة الأقل للعظمي غدًا 29 درجة مئوية في بلطيم ومطروح.

ويتوقع أن يكون الطقس ليلاً لطيف القاهرة الكبري وشمال الصعيد والسواحل الشمالية والوجه البحري، بينما يسود طقس معتدل خلال ساعات الليل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ويتوقع أن يكون البحر المتوسط معتدلا غدًا، وارتفاع الموج من متر لمترين إلا ربع، وتكون الرياح شمالية غربية، كما تكون حالة البحر الأحمر من معتدلة لمضطربة وارتفاع الموج من مترين إلي 3 أمتار والرياح شمالية غربية أيضًا.

وتنشط الرياح غدًا على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وجنوب سيناء واتجاه الرياح على مصر غدًا شمالية غربية، إلا السواحل الشمالية فيكون اتجاه الرياح شمالية فقط وسرعتها من 12 إلي 18 عقدة.

وتكون الرطوبة النسبية في الأعلي في السواحل الشمالية وتكون 85-40، ويليها القاهرة 70-45، ثم شمال الصعيد 30-25، وفى جنوب الصعيد 25-15 درجة.

وتتوقع الأرصاد الجوية أن ترتفع درجة الحرارة في القاهرة للعظمي لتصل إلي 36 درجة بدلا من 34 درجة خلال طقس اليوم، وتظل درجة الحرارة الصغري ثابتة خلال اليوم وغدًا عند 22 درجة.

وتظل درجات الحرارة ثابتة اليوم وغدًا للعظمي والصغري في الإسكندرية، وتكون درجة الحرارة في الإسكندرية غدًا 30-21 درجة.

ويتوقع أن تكون درجة الحرارة في دمنهور 33-21، طنطا 34-22، شبين الكوم 34-22، بلطيم 29-20، مطروح 29-21، سيوة 37-21، دمياط 30-21، السلوم 34-20، بورسعيد 31-23، الزقازيق 34-22، المنصورة 34-21، السويس 33-21، رفح 31-20، الإسماعيلية 34-20 درجة.

وتكون درجات الحرارة غدًا كما يلي: إدفو 43-26، أسوان 42-26، أبوسمبل 42-25، الوادي الجديد 42-26، سوهاج 40-24، الأقصر 41-25، قنا 40-25، الفيوم 36-22، أسيوط 39-24، بني سويف 37-21، المنيا 38-23، شلاتين 35-26، المنيا 38-23، حلايب 34-28، شرم الشيخ 38-28، الطور 34-24،الغردقة 37-27، العريش 32-20 درجة.

وتكون درجات الحرارة المحسوسة في الأماكن شديدة الحرارة كما يلي: إدفو وأسوان وأبوسمبل والوادي الجديد 43 درجة، وتكون 42 درجة فى الأقصر، بينما تكون 41 درجة في قنا وسوهاج 41 درجة، وتظل درجة الحرارة المحسوسة في أسيوط كما هي خلال طقس اليوم ثابتة عند 40 درجة.