شكرا لقرائتكم خبر عن احتفالية لـ «قياس محيط الأرض» بأسوان بالتعاون مع مكتبة الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت إدارة دراو التعليمية، بالتعاون مع المركز اﻻستكشافي للعلوم والتكنولوجيا بإدارة كوم امبو، وبالتعاون مع مكتبة الإسكندرية، احتفالية كبرى (لقياس محيط الأرض) استضافتها مدرسة دراو بنين الإبتدائية.

وجمعت الاحتفالية عدد من الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور، بالإضافة إلى فرق المركز الاستكشافي للعلوم والتكنولوجيا بإدارات (كوم امبو ونصر النوبة ودارو)، حيث قام طلاب المركز بالتعاون مع مكتبة الإسكندرية بقياس طول الظل والزاوية وقت آذان الظهر على ثلاثة قياسات، يبدأ القياس الأول الساعة (11.55) صباحًا، والقياس الثانى الساعة (12) ظهرًا بينما القياس الثالث والأخير الساعة(12.05) ظهرًا وارسال البيانات على الفور إلى مكتبة الإسكندرية.

وتبين عدم وجود ظل بأسوان في هذا التوقيت بينما يوجد بالإسكندرية، فتم أخذ قياس الزوايا بين الإسكندرية وأسوان وطرحها وقسم الناتج على ٣٦٠ درجة وضرب الناتج بعدها في طول المسافة بين أسوان والأسكندرية، وبالتالى عرف محيط الأرض في هذا التوقيت، حيث استنتج الطلاب من خلال القياسات التي تمت أن طول الظل يقصر كلما قربت الساعة إلى ١٢ وهذا يدل على أن الشمس في هذا اليوم تكون عمودية على الأسطح وهى بداية فصل الصيف ٢١يونيه من كل عام.

جدير بالذكر أن هذه الفكرة كانت للعالم (ايراتوستينس) منذ أكثر من ٢٠٠٠ عام، وكذلك العالم الإسلامى (البيروني) وكيف قام بقياس ومعرفة محيط الأرض بمسطرة وقلم، وذلك بقياس الطول والزاوية بين أسوان والإسكندريةن وويعد هذا اليوم من أطول أيام السنة وهو ما يعرف بظاهرة (الإنقلاب الصيفي)، أي إعلان بداية فصل الصيف في ٦/٢١من كل عام .

بدأت الإحتفالية بورشة عمل لمدة ساعة بينت للطلاب طرق العمل وكيفية إجراء القياس مع إحضار جميع الأدوات اللازمة للطلاب .