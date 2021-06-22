النيابة تأمر بحبس مُتهم بسرقة حماة الفنان تامر حسني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-صابر المحلاوي:

أمر المستشار أسامة ربيع رئيس نيابة أكتوبر أول بحبس عاطل ٤ أيام على ذمة التحقيقات في اتهامه بسرقة حماة الفنان تامر حسني عقب الاستيلاء على متعلقاتها في مول شهير بأكتوبر.

وأنكر المتهم خلال التحقيقات التي باشرها إسلام عبد اللطيف وكيل أول نيابة أكتوبر أول ارتكابه الجريمة مرددًا: مسرقتهاش ومعرفهاش اصلا والكلام ده كله محصلش.

تسلمت النيابة تحريات الأجهزة الامنية حول الواقعة التي أشارت إلى ارتكاب المتهم للجريمة وأنه استولى على مصوغاتها الذهبية وباعها لاثنين من "الجواهرجية" وتم استردادها.

وجهت النيابة للمتهم تهمة السرقة.

كانت الأجهزة الأمنية بالجيزة ألقت القبض على شاب سرق حماة المطرب تامر حسني عقب لقائها في مول شهير وإيهامها بأنه رجل أعمال خليجي حيث غافلها واستولى على هاتفها ومصوغات ذهبية من حقيبة يدها.