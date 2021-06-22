سقط من أعلى الجبل.. الحماية المدنية تنقذ شخصًا في السويس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

نجحت قوات الحماية المدنية بالسويس فجر اليوم الثلاثاء في إغاثة شخص سقط من أعلى منطقة جبلية، واحتجازه أسفل المنحدر وعدم استطاعته الصعود لشعوره بالتعب والإرهاق.

وتبين عدم إصابته بأي إصابات، وقدمت الحماية المدنية المساعدة اللازمة له.

ولاقى سرعة انتقال القوات لمحل الواقعة استحسان ورضاء المواطن، وتقدم بالشكر للقوات على الجهد المبذول.

يأتي ذلك في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الرامية بأحد محاورها إلى تفعيل كافة التدابير اللازمة للتعامل والاستجابة الفورية مع البلاغات والمواقف والحوادث الطارئة.