الداخلية تكشف ملابسات تعاطي شخص الحشيش في فيديو على "فيسبوك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

كشفت وزارة الداخلية ملابسات مقطع الفيديو المتداول على بعض صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" متضمنًا قيام أحد الأشخاص بتعاطي سيجارة مشتعلة تحوي مخدر الحشيش.

وذكرت الوزارة في بيان اليوم، الثلاثاء، أنه بالفحص تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحديد مكان تصوير مقطع الفيديو المشار إليه بإحدى الصيدليات الكائنة بمنطقة حلوان بالقاهرة، ملك صيدلي له معلومات جنائية.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط المذكور، وبحوزته أقراص من "الترامادول" المُخدر ومبلغ مالي.

اعترف المتهم بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وكذا قيام صديقه بتصويره بهاتفه المحمول أثناء تعاطيه سيجارة مشتعلة تحوي مخدر الحشيش ونشرها على "فيس بوك" وحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار.

وضبطت الأجهزة الأمنية أيضًا مصور الفيديو- صديق المتهم.