داخل مخزن.. أمن القاهرة يضبط 26 ألف لتر مطهرات ومنظفات مجهولة بالبساتين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، 26 ألف لتر مطهرات ومنظفات صناعية مجهولة المصدر داخل مخزن غير مرخص بالبساتين.

تعود الواقعة عندما تمكنت مباحث إدارة التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط المدير المسئول عن مخزن مطهرات ومنظفات تابع لإحدى شركات الاستيراد والتصدير، كائن بدائرة قسم شرطة البساتين، لإدارته المخزن بدون ترخيص، واستغلاله في تخزين كميات كبيرة من المطهرات والمنظفات الصناعية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة وعثر بداخل المخزن على (26،350 لتر مطهرات ومنظفات صناعية أنواع مختلفة - جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها - 3000 عبوة فارغة).

بمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.