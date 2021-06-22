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أكثر انتشارًا بـ 60%.. استشاري مناعة يحذر من متحوّر "دلتا" لكورونا (فيديو)

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:
حذّر الدكتور عبد الهادي مصباح، استشاري المناعة والفيروسات وزميل الأكاديمية الأمريكية للمناعة، من متحور فيروس المعروف باسم "دلتا".

وقال مصباح في بث مباشر مع موقع الخليج 365، إنه وفقًا لبيانات وزارة الصحة المصرية فإن "متحور دلتا" لم يصل إلى البلاد حتى الآن.

وأضاف: "في الأساس، ظهر متحور دلتا في جنوب الهند، وفي وقت كان المتحور الشائع هو ألفا الذي ظهر في إنجلترا، وسبب رعبا للعالم خلال الـ 8 شهور الماضية".

وأوضح استاذ المناعة أن متحور دلتا سريع الانتشار وينتقل بسرعة كبيرة بين المرضى بنحو 60% عن السلالات الأخرى، مما يتسبب في حدوث ضغط على المنظومة الصحية وزيادة عدد الإصابات والوفيات.

وأشار إلى أن هذا المتحور وصل لأكثر من 65 دولة حول العالم حالياً.

وتابع: "بلد مثل الهند بها انتشار كبير للغاية لهذا المتحور، وأي بلد تتراجع في إعطاء اللقاحات ستعاني من انتشار فيروس دلتا".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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