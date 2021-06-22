تحذير رسمي لشركات السياحة بسبب الرحلات الاختيارية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

حذرت وزارة السياحة والآثار، شركات السياحة المخالفة لتنفيذ ضوابط الرحلات الاختيارية، مؤكدة أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد الشركات المخالفة لأحكام القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية الصادرة في هذا الشأن.

جاء ذلك عقب تلقي لجنة تسيير أعمال غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة كتابا من وزارة السياحة بشأن عدم التزام بعض الشركات السياحية بالبيانات المدرجة بالطلب المقدم منها لاستخراج تصريح تنفيذ الرحلات الاختيارية.

وأكدت الوزارة، ضرورة التزام الشركات السياحية بالضوابط واجبة الاتباع لتنفيذ الرحلات الاختيارية وفقا للقرار الوزاري رقم 298 لسنة 2014، وملحقه، وكذلك القرار 1004 لسنة 2017، بأن تلتزم الشركة طالبة التصريح (مركز رئيسي أو فروع) بتقديم ملف كامل إلى غرفة الشركات لإصدار تصاريح المرور على أن يتضمن الملف ما نصت عليه القرارات الوزارية.

وأوضحت وزارة السياحة، أن الشركة الجالبة للسائح هي فقط التي تقوم بتنظيم رحلاته الاختيارية، على أن تقدم كشف "برنت" تسكين معتمد من الفندق يفيد بأن المجموعة تابعة لها.

وتابعت: وفي حال رغبة الشركة الجالبة تنفيذ الرحلة الاختيارية عن طريق شركة أخرى، يجب أن تتوافر فيها الشروط التي حددتها القرارات الوزارية في هذا الشأن، على أن تقوم بعمل تفويض منها بالسماح لها بذلك، محدد به التزامات ومسؤليات كل شركة تجاه السائحين.

وأشارت إلى أن الشركة المنفذة، تلتزم بتقديم صورة من تذكرة بيع الرحلة الصادرة من شركة معتمدة بخاتمها وتوقيع مديرها، مدون بها كافة بيانات الرحلة والسائح ومحل إقامته وسعر بيع الرحلة، ويجوز للشركة أن تستبدل ذلك بتقديم بيان مجمع بالتذاكر المباعة في الرحل معتمدا منها، مع ضرورة مراعاة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وذلك في إعداد السائحين بالمركبات والحفاظ على التباعد.

كما يتم الالتزام بإخطار الشركات السياحية، بالحد الأدنى للأسعار كافة الرحلات الاختيارية المعتمدة من الوزارة وتشغيلات وسائل النقل داخل وخارج المحافظات السياحية.