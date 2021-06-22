الجيزة: رفع ٥٠٠ طن مخلفات من أراضي فضاء بهضبة الأهرام

محمد اسماعيل - القاهرة - الجيزة - أ ش أ:

وجهت محافظة الجيزة حملات موسعة لرفع المخلفات المتواجدة بعدد من قطع الأراضي الفضاء بقطاع هضبة الأهرام، بناء على تكليفات أحمد راشد، محافظ الجيزة هيئة النظافة والتجميل وحى الهرم بالدفع بحملات موسعة لرفع أى تراكمات أو مخلفات من قطع الاراضي الفضاء محل شكوى المواطنين إضافة إلى شن حملات مماثلة بكافة قطاعات هضبة الأهرام لرفع كفاءة النظافة.

وصرح محافظ الجيزة بأنه تم رفع ٥٠٠ طن مخلفات بقطع أراضي فضاء غير مسورة بمنطقة ك وتحويلهم الى جراج لخدمة القاطنين في المنطقة.

وأشار راشد إلى أن الأعمال تمت من خلال معدات وفرق الهيئة العامة للنظافة والتجميل وحى الهرم، منوها بأنه يتم يوميًا رصد لحالة النظافة بهضبة الأهرام وتوجيه حملات لرفع أى مخلفات بالمناطق التى بحاجة إلى رفع كفاءة النظافة بها .

وناشدت محافظة الجيزة أصحاب قطع الأراضي الفضاء بهضبة الأهرام بضرورة إنشاء أسوار لأراضيهم لعدم استخدامها كمأوى لإلقاء المخلفات والتراكمات.